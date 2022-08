Fonte Foto: SSC Napoli, Twitter.

Corriere della Sera – Ultime di formazione: Kvaratskhelia fa spazio a Raspadori.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, Luciano Spalletti, nel match contro il Lecce opterà per il turnover. Stando a quanto scritto, ad avere spazio in squadra dal primo minuto, sarà Raspadori, in sostituzione di Kvaratskhelia.

“Il tour de force, Champions compresa, è cominciato e l’allenatore del Napoli pensa sia ad un cambio modulo che all’inserimento per la prima volta da titolare di Raspadori.

L’ex attaccante del Sassuolo schierato nel tridente alle spalle di Osimhen con Politano a sinistra (altro cambio al posto di Lozano) ed Elmas a destra. Il Napoli deve provare a restare attaccato al gruppo di testa e il Lecce, nonostante abbia soltanto un punto in classifica, si è rinforzato ed è a caccia della prima vittoria”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus, è fatta per Paredes dal Psg! Oggi visite mediche e firma

Fabian Ruiz al Psg: “É fantastico iniziare questa nuova avventura con i migliori giocatori del mondo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

West Nile: in Fvg 20 casi, 29 i trattamenti finora eseguiti