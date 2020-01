Ultime Napoli – AS: “Lobotka? Qui a Vigo non se ne parla come in Italia”

Ultime Napoli – Il giornalista di “AS”, inviato a Vigo, Abraham Martinez, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte

Ultime Napoli – Stando a quanto riportato da Martinez, l’affare Lobotka non potrà decollare per meno di 25-30 milioni di euro.

“Dallo spogliatoio del Celta traspare la convinzione che Lobotka possa restare almeno fino a giugno. La sensazione è che la trattativa Lobotka-Napoli sia chiacchierata più in Italia che qui in Spagna. Lo slovacco rende più da numero 8 che da numero 5, se il Napoli cerca un regista alla Jorginho, non è il calciatore da prendere. Il club potrà sopperire alla partenza del centrocampista perchè in rosa ci sono sia Rafinha che Denis Suarez ma non credo che la presidenza lo lasci partire per una cifra che non superi i 25-30 milioni di euro. Mundo Deportivo mente, non hanno nessuno inviato qui a Vigo.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ibrahimovic incontenibile – Ecco cosa ha chiesto nel giorno della presentazione

Perin saluta la Juventus: “Qui ho imparato a ‘dover vincere’”

Pistocchi al veleno su Twitter contro Luciano Moggi

VIDEO – Auriemma fa il punto sul mercato azzurro: affare Lobotka, scambio De Sciglio-Hysaj

Mercato Napoli: interesse per Vertonghen del Tottenham

Soumarè – Offerta monstre del Napoli per il talento del Lilla

Ti potrebbe interessare anche: