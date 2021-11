Ultimissime formazioni Napoli-Hellas Verona: le scelte di Spalletti e Tudor

Ultimissime formazioni Napoli- Hellas Verona

Ultimissime formazioni Napoli-Verona, che arrivano dalla redazione di Sky Sport che svela le scelte di Spalletti e Tudor.

Il Napoli dovrà fare a meno dello squlificato Koulibaly, ma ritrova in campionato Osimhen e Insigne dopo la Salernitana e anche Fabian Ruiz dopo la mancata convocazione in Europa League. Dal primo minuto ancora Juan Jesus e non Manolas. Secondo le ultimissime di formazione da Sky il Napoli di Spalletti si affiderà a Politano in attacco e non a Lozano.

Formazione NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

Dall’altra parte c’è, invece, la squadra di Tudor che conferma ancora una volta la solita ofrmazione. Sempre secondo le ultimissime di formazioni da Sky per il Verona dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Caprari Barak e Simeone a guidare l’attacco contro il Napoli di Spalletti:

Formazione VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

