Ultimissime formazioni Napoli-Real Sociedad: Gattuso sceglie Mertens, Politano. Isak guida l’attacco spagnolo

Ultimissime formazioni Napoli-Real Sociedad, le scelte di Gattuso secondo Sky Sport

Ultimissime, formazioni Napoli-Real Sociedad, le scelte di Gattuso secondo Sky Sport . Il Napoli è in testa al girone con 10 punti e con due risultati su tre per passare il turno, ma Gennaro Gattuso non vuole passi falsi, stasera allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena l’ultima gara del girone di Europa League contro la Real Sociedad a 8 punti.

Queste le scelte di Gennaro Gattuso per Napoli-Real Sociedad secondo Sky Sport:

Vista l’importanza dell’impegno, l’allenatore del Napoli cambierà poco. In porta confermato Ospina, con Maksimovic che darà un turno di riposo a Manolas in difesa; il reparto sarà completato da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, con Koulibaly centrale. A centrocampo rientra Fabian Ruiz, con Bakayoko e Demme che si giocano una maglia da titolare. In avanti, torna in panchina Petagna per far spazio a Mertens, con Politano che è favorito su Lozano sulla fascia destra.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

La formazione del Real Sociedad

Per la trasferta di Napoli, Alguacil dovrà fare a meno di due dei suoi giocatori più importanti, David Silva e Oyarzabal, a causa di alcuni problemi fisici. Privo anche di Guridi, l’allenatore della Real Sociedad resta fermo sul suo 4-2-3-1, Isak a guidare l’attacco e il trio Barrenetxea, Portu e Januzaj ad agire alle sue spalle. Zubimendi e Merino giocheranno davanti alla difesa composta da Zaldua, Sagnan, Le Normand e Monreal, con Remiro in porta.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Zaldua, Sagnan, Le Normand, Monreal; Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Portu, Januzaj; Isak.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cavani: “Rifiutato Juve e Inter, non tradirei mai i napoletani. Che emozione il murales”

Napoli-Real Sociedad, Gattuso suona la carica: “Facciamolo per Diego”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid, Usa: 3 mila morti in un giorno