ULTIM’ORA – Dries Mertens lascia Napoli e vola in Belgio: ancora dolore alla caviglia sinistra

Dries Mertens tornerà nuovamente ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlli per il riacutizzarsi del problema alla caviglia sinistra

Dries Mertens vola di nuovo in Belgio. Il giocatore del Napoli tornerà nuovamente ad Anversa per sottoporsi a nuovi controlli per il riacutizzarsi del problema alla caviglia sinistra, quella infortunata lo scorso dicembre a Milano contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista della redazione di Sky Sport, “Ciro” andrà a curarsi alla clinica “Move To Cure” da Lieven Maesschalck, il suo fisioterapista personale, per provare a recuperare definitivamente dal dolore.

