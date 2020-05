Ultras contro Feltri, altro striscione in città [FOTO]

Gli ultras attaccano Feltri, altro striscione apparso in città

Le polemiche dopo le parole di Vittorio Feltri che aveva definito i meridionali inferiori non si placano. Dopo i due striscioni apparsi in giornata contro il giornalista nelle ultime ore ha fatto la comparsa un ulteriore scritta degli ultras. “La sua missione è distogliere l’attenzione, Feltri coglione, schiavo del padrone”, così recita il terzo striscione polemico in merito agli attacchi ricevuti dal Sud nelle ultime settimane.

