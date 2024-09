Chiariello: “Il Napoli ha cannibalizzato il Palermo. Unica nota meno positiva Rafa Marin”

Chiariello, su Napoli-Palermo

Umberto Chiariello, giornalista di Radio Crc, nel corso della sua trasmissine sull’emittente radiofonica ha commentato la partita fatta dal Napoli contro il Palermo. Di seguito le sue dichiarazioni:

Chiariello

“Io definivo cannibale la Juventus di Conte, avevano una grande mentalità e Conte sta provando a portarla a Napoli. Il cannibale Conte ha messo 10 elementi nuovi, tutti sotto esame, tutti sapevano di giocarsi tanto e, povero Palermo, l’hanno cannibalizzato continuando ad attaccare, pressando alto. McTominay ha esultato per il 5-0 baciando la maglia come se avesse segnato in finale di Champions. Fa capire quanta partecipazione c’è in questo percorso.

E abbiamo visto Ngonge, ultima ruota del carro ora, ma è uno forte forte forte. E ADL mi raccontò di averle sbagliate tutte ma decise di prendere di Ngonge per 20mln contro tutti i suoi collaboratori, gli piaceva e lo prese. A me lo disse in privato e poi l’ha detto in pubblico. Fu proprio un suo acquisto, ne ha fatti diversi personalizzati, non tutti riusciti. Da Valdifiori a Quagliarella, Cavani. Ngonge è uno forte. E’ vero che Sirigu è da pensione, ma l’hanno preso dopo un infortunio, ma Ngonge si è fatto trovare pronto. Neres ci farà divertire, forse Rafa Marin ancora non convince ed è la nota meno positiva. Si vede che il giocatore c’è, ma non è ancora pronto. Speriamo non venga mai un raffreddore ai difensori centrali, ma Marin può crescere

Se il cannibalismo continuerà nelle prossime 4 allora ci si può divertire perché poi arriverà il ciclo difficile ma da capo-classifica. Monza, Como, Empoli, Lecce, è un’occasione per allungare sulle concorrenti Champions, non diciamo altro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Squalifica del Giudice Sportivo al fisioterapista SSCN: la motivazione

Napoli-Palermo affidata all’arbitro Giuseppe Collu: la designazione completa

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”