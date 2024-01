Chiariello contro Mazzarri: “Gara horror, deve dimettersi: Lindstrom fuori è anti-societario”

Chiariello contro Mazzarri, il duro commento

Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, ha espresso un duro commento sull’operato di Walter Mazzarri con il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.

Chiariello:

“Voglio ricordare che Mazzarri tra campionato e Coppa Italia ha diretto 9 partite. Sei volte su nove non ha fatto gol, le tre partite che ha segnato le ha vinte tutte per 2-1. Finora neanche una vittoria franca, netta e precisa. E’ vero che col Cagliari aveva segnato anche il terzo gol annullato ingiustamente a Politano, però il primo tempo con la Salernitana va annoverato nella galleria horror della stagione. E non è che il secondo tempo è stato qualcosa di decente, perché se la partita finisce 1-1 chiederemmo la testa di Mazzarri. Io continuo a chiederla, credo che lui non possa dare niente a questo Napoli e che si debba dimettere!

Lui si deve dimettere, perché se è venuto per dare una mano lui non è in grado di darla. So solo che da quando è venuto lui gioca Zerbin, che è quanto dire. Quattro partite di seguito e Lindstrom giace in panchina. E’ impensabile tutto ciò, è anti-societario. Lindstrom è un ragazzo meraviglioso, è stato il primo ad esultare e ad abbracciare Rrahmani. Sta bene fisicamente, l’ho appurato io”.

