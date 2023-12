Sportitalia – “Un successo dell’Inter a Napoli, darebbe alla concorrenza un colpo difficile da digerire”

Secondo il portale online, il match al Maradona fra Napoli e Inter sarà fondamentale per l’esito della classifica. Un successo dei nerazzurri renderebbe le cose decisamente complicate per le altre pretendenti al primo posto: “La squadra di Mazzarri ha la missione di completare la prima settimana di un ciclo terribile con la prospettiva di riaprire uno squarcio nelle proprie prospettive di altissima classifica, mentre Simone Inzaghi ha l’obiettivo opposto.

Un successo al Maradona infliggerebbe alla concorrenza un colpo difficile da digerire: non tanto a livello di classifica quanto piuttosto dal punto di vista mentale. Manca una vita allo sprint decisivo, ma un’ulteriore dimostrazione di affidabilità ai massimi livelli dopo aver agguantato in 5 minuti il pareggio allo Stadium contro una difesa semi impenetrabile come quella della Juve, ed il pareggio in rimonta di Lisbona nonostante il turn over, sarebbero un segnale impossibile da equivocare. A maggior ragione senza Bastoni”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

