“Un uomo speciale”: gli amici abbracciano Raimondo Todaro dopo la separazione da Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha confermato in un post pubblicato su Instagram la separazione dalla moglie Francesca Tocca. Una notizia che era nell’aria da mesi, fin dal momento in cui il ballerino di Amici Valentin Dumitru aveva annunciato di avere vissuto una storia d’amore con la ballerina professionista conosciuta dietro le quinte del talent show. Per confermare la separazione, Raimondo ha scelto parole toccanti, frasi che celebrano il grande amore vissuto con Francesca e il suo mai mutato affetto nei confronti della ballerina. Quel post ha incassato l’abbraccio virtuale di numerosi amici famosi: da Gianni Sperti ai colleghi di Ballando con le stelle.

I commenti di Gianni Sperti, Giovanni Ciacci, Samanta Togni e gli altri

Sotto il post di Raimondo c’è un cuore lasciato da Gianni Sperti, quello pubblicato dall’amico e collega Stefano Oradei, quelli di Giovanni Ciacci e di Anastasia Kuzmina. Poi ci sono i commenti degli altri. Luca Capuano ha scritto: “Da grande uomo che sei sempre stato, hai affrontato questo momento nel migliore dei modi”. Alessandra Tripoli: “Vi auguro la serenità che entrambi meritate. È e sarà per sempre un grande amore il vostro senza il quale quella principessa non sarebbe qui!”. “Che uomo sei?” ha aggiunto conquistata Roberta Bonanno cui ha fatto eco Samanta Togni: “Sei un uomo speciale”. E decine sono gli altri like che testimoniano quanto sia stato apprezzato il gesto di Todaro.

Raimondo Todaro annuncia la separazione da Francesca Tocca

Sono parole toccanti quelle che Raimondo ha scelto per confermare la fine del legame con la moglie Francesca Tocca. Una separazione che ha lasciato immutato l’affetto tra i due e che è stata comunicata nel pieno rispetto della serenità della bambina nata sei anni fa dal loro amore:

Sono passati 6 anni da quel giorno. Ci eravamo promessi amore eterno, credo che abbiamo fatto il possibile ma purtroppo non ci siamo riusciti. L’amore è strano, delle volte rimane ma prende un’altra forma e penso che sia quello che è successo. Da tempo gli sguardi erano diversi, le priorità erano diverse e bisognava prenderne atto. Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione. Grazie a Francesca per avermi regalato gli anni più belli della mia vita e una figlia spettacolare che amo alla follia. Auguro a Francy di ritrovare l’amore, la serenità e la felicità che merita perché è una persona speciale, buona,leale e pura. Ringrazio tutte le persone che ci sono state vicino in questi anni meravigliosi ed anche negli ultimi periodi più bui. Vi prego solo di ricordare che questa è la nostra famiglia, che c’è di mezzo una bambina di 6 anni e che meritiamo rispetto. Viva l’amore, sempre!