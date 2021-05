Under 17: il derby tra Foggia e Bari termina 2-2

La gara tra le squadre under 17 di Bari e Foggia termina con il pareggio di 2-2.

Domenica 16 maggio c’è stata la partita tra la squadra del Bari e quella del Foggia under 17. La gara inizia nel migliore dei modi per la squadra del capoluogo pugliese, che grazie a Leone e Lorusso segnano due reti e chiudono il primo tempo in vantaggio. Tuttavia nella ripresa è il Foggia a dominare: prima Cobuzzi, poi D’Aloia vanno in gol rimontando completamente lo svantaggio. Il risultato finale è 2-2, grazie ad esso il Foggia conquista il suo primo punto in campionato.

