Under-Napoli, Bucchioni: “La trattativa va avanti, due azzurri nell’operazione”

Under-Napoli, le ultime da Enzo Bucchioni sulla trattativa

Notizie mercato Napoli – Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul mercato del Napoli.

Under-Napoli, Bucchioni:

“Da quello che so, la trattativa tra Under e il Napoli va avanti, con gli azzurri che vogliono inserire nella trattativa anche Kevin Malcuit ed un altro calciatore. Con il Milan, invece, si parla di Milik e potrebbe rientrare anche Kessie in questa operazione”.

