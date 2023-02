La Gazzetta dello Sport – Unico difetto del Napoli: si è accontentato solo del raddoppio.

L’edizione odierna del quotidiano ne approfitta per commentare il match di Champions, andato in scena ieri sera tra Eintracht–Napoli: “Il “rosso” uccide la partita perché da quel momento l’Eintracht non esiste più e il Napoli – vogliamo trovare un minimo difetto? – s’accontenta del raddoppio invece di inseguire un 3-0 che avrebbe cancellato il ritorno per ko tecnico. Ritorno senza Muani. Con tutti gli scongiuri del mondo, i quarti sono lì”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

