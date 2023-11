La Gazzetta dello Sport ha commentato la rete annullata ad André Zambo Anguissa durante Napoli-Union Berlino.

Nella giornata di ieri è stata disputata la sfida di Champions League tra Napoli ed Union Berlino, conclusasi con il pareggio di 1-1. Il centrocampista André Zambo Anguissa era riuscito a trovare il gol nel corso del primo tempo, tuttavia quest’ultimo è stato annullato dal Direttore di gara.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si è soffermata proprio sul suddetto episodio di moviola, ritenendo giusta la decisione dell’arbitro.

Di seguito le parole del quotidiano:

“Giusto annullare il gol di Anguissa al 31’ del primo tempo: il camerunense riceve la palla da Di Lorenzo, che per colpire di testa si appoggia su Roussillon. Il difensore e capitano azzurro con le mani impedisce al giocatore tedesco di alzarsi, l’impressione è che in parte sfrutti anche l’appoggio per restare in aria. Makkelie aveva dato il gol, ma il Var gli segnala l’azione, lui la va a vedere e lo annulla.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Union Berlino, Raspadori: “Due cose da rimproverarci”

Napoli-Union Berlino, le parole di Garcia nel post gara

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lecce, si ferma Almqvist