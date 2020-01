Uomini e Donne 2020, Giovanna Abate è la nuova tronista

Sorpresa a “Uomini e Donne“. Le anticipazioni delle registrazioni lasciano rivelare che Giovanna Abate sarà la prossima tronista del people show più amato del pomeriggio. Dopo il suo percorso da corteggiatrice, la redazione di Uomini e Donne le ha proposto il trono. Si vocifera che a volerla fortemente sia stata proprio Maria De Filippi che ha particolarmente apprezzato tenacia e caratteristiche della ragazza.

Giovanna Abate ha accettato il trono

Chiamata in studio a sorpresa e con una scusa, lei non si aspettava la proposta di Maria De Filippi davanti a tutti. D’altronde sono passati solo pochi giorni dal ‘no’ che ha ricevuto da Giulio Raselli. Lei pensava di dover parlare proprio di questo, ma quando ha sentito cosa la De Filippi aveva da dirle, ha strabuzzato gli occhi. E ha detto, ovviamente, di sì.

La scelta di Giulio Raselli

Giovanna Abate è rimasta molto delusa per la scelta fatta da Giulio Raselli, ricaduta su Giulia D’Urso: “Quando Giulio mi ha detto, durante gli ultimi momenti trascorsi al centro dello studio, ‘Io ti conosco’, ha peccato di presunzione. Lui di me ha voluto conoscere quello che gli faceva più comodo. Giulio ed io siamo simili, ma io, a differenza sua, sono andata oltre quello che lui mostra e che tutti vedono. Lui forse ha scorto in me dell’altro oltre all’apparenza, ma non gli è interessato approfondire”. Secondo l’ex corteggiatrice, il tronista avrebbe avuto un’infatuazione istantanea per Giulia e dunque, non si spiega perché abbia voluto trattenere anche lei in studio.

Il nuovo trono classico

E adesso salgono a quattro i ragazzi nella versione “classica” di “Uomini e Donne”. Sono due donne e due uomini. Con Giovanna Abate c’è anche Sara Amira Shaimi, una ex assistente di volo. Tra gli uomini invece ci sono Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro, che molti ricorderanno per il Grande Fratello. Lui è stato al centro di un gossip con Martina Nasoni.