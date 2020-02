Uomini e Donne, Alfonso Signorini interroga Alessandro Graziani sul rapporto con Serena Enardu

Come gli appassionati sapranno, le puntate di Uomini e Donne sono registrate, ed è proprio nel corso di queste registrazioni che Alfonso Signorini è venuto a conoscenza di alcune informazioni relative al rapporto tra Serena Enardu e Alessandro Graziani, l’ex tentatore di Temptation Island e nuovo corteggiatore di Giovanna Abate.

L’incontro con Alfonso Signorini

Secondo quanto riportato dal sito Il Vicolo delle News, il conduttore del Grande Fratello Vip si sarebbe presentato nello studio del programma di Maria De Filippi, dopo quanto è accaduto nella scorsa puntata del reality di Canale 5, dove Serena Enardu e Pago si sono trovati a discutere nuovamente i loro sentimenti, dopo le affermazioni di Pedro Settembre, entrato in casa per avere un confronto con suo fratello. Durante la puntata, quindi, Alfonso Signorini non ha esitato a chiedere ad Alessandro Graziani quali fossero i rapporti tra lui e l’ex protagonista di Temptation Island. Il pallavolista ha affermato che lui stesso avrebbe voluto continuare la conoscenza dopo il reality dei sentimenti, ma le cose sono andate in maniera diversa. A questo punto, invece, entra in campo Tina Cipollari.

L’intervento di Tina Cipollari

L’opinionista si è immediatamente intromessa nel discorso e ha dichiarato di essere a conoscenza di alcuni sviluppi del legame tra Alessandro Graziani e Serena Enardu che nessuno dei due ha rivelato prima. Alcune persone vicine alla Cipollari avrebbero visto i due, subito dopo Temptation Island, incontrarsi a Cagliari per passare il weekend insieme, smentendo le affermazioni che erano state in precedenza. L’ex tentatore, però, non nega quanto appena rivelato che, ovviamente, è stato assimilato anche da Alfonso Signorini che ne approfitta per parlare anche dello scambio di “like” sui rispettivi profili social, cosa che non avrebbe rappresentato un secondo fine per il giovane corteggiatore, ma ammette che si sarebbero potuti evitare.