Uomini e Donne, Denise Pantano ha lasciato Sebastiano Mignosa: “Chattava con altre donne”

Un’altra coppia del Trono Over di Uomini e Donne è scoppiata. Dopo il recente caso di Pamela Barretta ed Enzo Capo, si sono detti addio anche Denise Pantano e Sebastiano Mignosa, come ha svelato lei stessa in un’intervista al sito IsaeChia, sostenendo di aver chiuso con l’ex Cavaliere perché vittima di tradimento: “Sebastiano mi ha tradito due volte e in modo profondo“.

La prima rottura a dicembre

Sembra che tutto sia iniziato a dicembre, quando Mignosa avrebbe contattato l’ex di Denise per sapere cose sul passato della donna. Infuriata, lei gli ha chiesto spiegazioni e per un mese i due non si sarebbero sentiti: “Venivo a sapere che lui piangeva con Pamela, Luisa e altri amici perché voleva tornare con me. Nella notte di Capodanno me lo vedo spuntare sotto casa per chiedermi perdono con le lacrime agli occhi. Considerando che ho sempre nutrito sentimenti sani, ho pensato di dare una possibilità cercando di recuperare il rapporto”. Poi, giorni fa, l’amara scoperta di alcune conversazioni tra Sebastiano e una donna sposata, conosciuta sui social, che lui avrebbe definito la “donna ideale”.

Addirittura quando lei gli ha chiesto a un certo punto di dimenticarsi di lei e far finta che non esistesse, lui le ha risposto ‘e come si fa finta di non vedere una montagna quando davanti si ha un granellino?‘. Mi è caduto il mondo addosso, queste conversazioni mi hanno ferita nel profondo dell’anima.

Denise ha mandato via di casa Sebastiano

Sebastiano si sarebbe giustificato spiegando che la donna sarebbe stata per lui una semplice amica confidente. Questo, però, non ha fermato la decisione di Denise: “Mercoledì scorso l’ho mandato via da casa mia“. Mentre lui non avrebbe ancora avuto il coraggio di affrontarla, la Pantano ha contattato la donna, che le avrebbe assicurato di non aver avuto alcun incontro con Sebastiano, ma solo scambi di messaggi. “Seppure fosse vero per me è comunque un tradimento“, ha tuonato Denise, che non sembra essere intenzionata a cambiare idea, anche per via di altre scoperte poco piacevoli:

Inoltre in questi giorni continuano a venire fuori prove inconfutabili, gli screen che ho postato anche nelle mie storie di una chat con una ragazza di 24 anni! E menomale che i porci che chattavano con le ragazze erano gli altri!