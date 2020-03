Uomini e Donne, Sebastiano Mignosa pentito: “Amo ancora Denise Pantano”

L’amore tra Sebastiano Mignosa e Denise Pantano è nato sotto i riflettori del Trono Over di Uomini e Donne. Durante il dating show i due avevano imparato a conoscersi, scoprendo delle affinità che li hanno portati a legarsi, ma qualcosa non è andato secondo i piani e la storia che sembrava essere iniziata nel migliore dei modi si è conclusa bruscamente. A parlare adesso è Sebastiano che prova ancora dei sentimenti per la sua Denise e spera che le cose possano, prima o poi, tornare come prima.

Le dichiarazioni di Sebastiano Mignosa

La relazione si sarebbe conclusa dopo una prima separazione avvenuta già a dicembre, perché Denise ha scoperto che il suo compagno intratteneva delle conversazioni con altre donne. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha dichiarato di non aver mai tradito Denise, ma non ha smentito le conversazioni con un’altra donna, come racconta in un’intervista rilasciata al sito IsaeChia:

Voglio sia chiaro che io e questa persona non ci siamo mai incontrati e il nostro è stato un rapporto virtuale, fatto di messaggi. Mi confidavo con lei perché pensavo che essendo donna probabilmente avrebbe potuto aiutarmi davvero e darmi dei consigli utili. Tutto scaturito dalla rabbia, sicuramente non giustificabile, e da alcune insicurezze che avevo per degli atteggiamenti di Denise che mi facevano male. Ho avuto un atteggiamento infantile di cui mi pento, ma ciò non toglie che quello che provo per lei è ancora solido. Una cosa posso dire con tutta certezza, cioè di amarla più della mia stessa vita e dell’aria che respiro! L’amore, se è vero amore, vince su tutto, quindi io non voglio arrendermi.

Denise Pantano ha lasciato Sebastiano Mignosa

La rottura tra i due è piuttosto recente, eppure sembra essere irrimediabile. Denise Pantano, infatti, ha dichiarato di essere stata ferita profondamente dall’atteggiamento di Sebastiano e che dopo avergli creduto una volta, quando lui le ha chiesto perdono tra le lacrime; scoprendo nuove conversazioni con altre donne si è sentita presa in giro e offesa, oltre che decisa a non ritornare sui suoi passi e per questa ragione lo ha buttato fuori da casa sua.