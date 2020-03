Uomini e Donne Trono Over, Enzo Capo: “Ho litigato con Pamela Barretta, ma non l’ho lasciata”

Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono lasciati? Sembra che i due ex volti del Trono Over di ‘Uomini e Donne‘ non abbiano lo stesso parere a riguardo. Ma andiamo con ordine. Nei giorni scorsi Pamela, sollecitata dalle domande degli utenti che la seguono sui social, ha fatto sapere che con il suo compagno è finita. In queste ore, è intervenuto Enzo e ha dato una versione diversa.

La versione di Enzo Capo sulla rottura con Pamela Barretta

Enzo Capo, in una serie di Instagram Stories, ha ammesso di avere avuto un litigio con Pamela Barretta. Ha precisato, però, di non ritenerlo una rottura. Al momento, a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, non sarebbero riusciti ad avere un chiarimento di persona e dunque, aspetta di guardarla negli occhi per decidere insieme del loro futuro. Le sue parole sono state:

“Sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non la ritegno una rottura. Semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi. Fino a quando non ci sarà un confronto – e mi auspico ci sia quanto prima perché vuol dire che sarà finita anche questa quarantena – ci guarderemo negli occhi e magari ce ne diremo di santa ragione, ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire è che, così come per tutta Italia, l’auspicio è ‘Andrà tutto bene’. Vedremo”.

Pamela è convinta che sia finita

Eppure, Pamela Barretta è convinta che la sua storia con Enzo Capo sia giunta al capolinea. A chi sui social le chiedeva se fosse finita con il cavaliere del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, infatti, ha replicato senza troppi giri di parole: “Sì, mi ha lasciata“. E a chi non le credeva, ha assicurato di non stare scherzando. Insomma, lo stesso diverbio che a Pamela è suonato come una rottura, per Enzo sembra essere solo una tappa di una relazione che potrebbe anche proseguire.