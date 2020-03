Uomini e Donne Trono Over, tra Pamela Barretta ed Enzo Capo è finita: “Mi ha lasciata lui”

Finisce l’amore per una nota coppia del Trono Over di Uomini e Donne. Loro sono Pamela Barretta e Enzo Capo, che avevano lasciato insieme la trasmissione di Maria De Filippi nell’ottobre 2019 e solo pochi mesi fa si dicevano innamoratissimi. Invece, l’idillio è finito, come ha fatto sapere la stessa Barretta su Instagram Stories nel rispondere ad alcune domande dei fan. Ricordiamo intanto che UeD è stato sospeso per l’emergenza Coronavirus e andrà in onda solo fino al 23 marzo.

La rivelazione di Pamela Barretta

“Mi ha lasciata“, ha fatto sapere Pamela. Sarebbe stato dunque l’ex cavaliere napoletano a rompere. Riguardo alla motivazione, la Barretta lascia intendere qualcosa in un’altra Story, quando scrive “Sono vecchia io“. A una follower 26enne che le chiede consiglio sulla possibilità di cercare un uomo più maturo di lei al Trono Over, inoltre, la ex Dama ha offerto una risposta ironica: “Maturo? Difficile da trovare purtroppo“.

La storia di Pamela ed Enzo a Uomini e Donne

In autunno, la decisione di Pamela ed Enzo di lasciare Uomini e Donne e iniziare una relazione fece storcere il naso agli altri protagonisti e a parecchi spettatori della trasmissione, convinti che la loro storia non sarebbe durata. A gennaio, invece, la coppia era intervenuta come ospite proprio nel salotto dei Uomini e Donne, parlando addirittura della possibilità di avere un figlio insieme. “Stiamo benissimo insieme. Tra noi c’è fiducia“, aveva dichiarato Pamela. “La fiducia è reciproca. Il rapporto cresce e migliora sempre di più. Mi presenta suo figlio prima di farne uno noi. Se voglio un figlio? Perché no“, aveva detto lui, dicendosi “pazzo di lei”. Pamela Barretta, classe 1984, proviene da Bari e di professione è guardia giurata. Enzo Capo è di Nola, è avvocato e imprenditore e vive tra l’Italia e Budapest, dove gestisce alcuni appartamenti di lusso.