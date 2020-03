USK Praga-Schio: orario d’inizio, programma, tv, streaming Eurolega basket femminile 2020

Cominciano i quarti di finale di Eurolega femminile 2019-2020, in una situazione difficilissima non soltanto per la pallacanestro: dentro le porte chiuse della Kralovka Arena scendono sul parquet ZVVZ USK Praga e Famila Schio per gara1 che apre la fase a eliminazione diretta.

Dopo la burrascosa conclusione del girone B, la squadra allenata da Pierre Vincent affronta il suo quarto tentativo di scalata ai piani altissimi della massima competizione europea negli ultimi cinque anni. Nel 2016, 2017 e 2018 è sempre arrivato uno 0-2, ma quest’anno Schio ha messo in piedi più di una volta prestazioni estremamente convincenti. Certo, Praga arriva dal terzo posto della scorsa Eurolega, in campionato non ha mai perso e ha chiuso seconda nel girone A. Si affrontano la miglior giocatrice del torneo fino a questo momento, Alyssa Thomas, e una delle stelle di questa stagione, Sandrine Gruda. Per Schio molto dipenderà, oltre che dal suo centro, dalle prestazioni di tutto il reparto piccole.

Loading…

Loading…

ZVVZ USK Praga-Famila Schio, gara1 dei quarti di finale di Eurolega femminile 2019-2020, si giocherà quest’oggi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirla in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROLEGA FEMMINILE 2019-2020: PROGRAMMA E ORARIO

MERCOLEDÌ 11 MARZO

Ore 19:00 ZVVZ USK Praga-Famila Schio

USK PRAGA-FAMILA SCHIO: STREAMING

DIRETTA STREAMING – Canale YouTube FIBA

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fiba.basketball Euroleague Women 2019-2020