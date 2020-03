Valencia-Olimpia Milano in tv oggi: orario, programma, streaming Eurolega basket 2020

L’Olimpia Milano scende in campo oggi per il suo secondo match settimanale di Eurolega 2019-2020. Un incontro che sa di ultima spiaggia quello che alle 21.00 vedrà i meneghini scendere sul parquet del Valencia. Dopo la sconfitta patita al fotofinish per mano del Real Madrid due giorni fa, il sodalizio del capoluogo lombardo ha ormai un piede fuori dai playoff della massima competizione continentale. Vincere contro gli spagnoli, attualmente, oltretutto, una rivale concreta per l’ottavo posto, potrebbe rilanciare le ambizioni dell’Armani, anche se chiaramente i ragazzi di coach Messina dovrebbero poi dare continuità nelle settimane a venire a un eventuale successo.



Il match verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player, mentre non ci sarà la diretta televisiva. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita così da darvi la possibilità di non perdervi nemmeno un secondo di quanto accade in campo.

IL PROGRAMMA DI VALENCIA – OLIMPIA MILANO

Orario: 21.00

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta testuale: OA Sport



