Valentina Dallari e Junior Cally sempre più uniti: “Siamo brutti, sporchi e cattivi”

È già da qualche mese che troviamo Valentina Dallari in compagnia di un personaggio piuttosto che ha fatto più volte parlare di sé, si tratta del rapper Junior Cally, che sarà uno dei prossimi concorrenti del Festival di Sanremo.

Una coppia esplosiva che è uscita allo scoperto ad ottobre 2019. I due, ormai, da quando hanno ufficializzato la loro storia si mostrano insieme anche sui social, pubblicando foto che li ritraggono in atteggiamenti affettuosi, intenti a scambiarsi tenere effusioni e sembrano più affiatati che mai. L’ex tronista di Uomini e Donne, reduce dall’uscita del suo libro “Non mi sono mai piaciuta“, in cui racconta le difficoltà affrontate durante il periodo in cui ha sofferto di anoressia, è finalmente felice e appagata dopo la fine della storia con il suo ex Alessandro De Luca.

L’incidente di Junior Cally

L’amore con Junior Cally, il cui vero nome è Antonio Signore, non è ancor ben chiaro come sia nato, ma lui è sicuramente uno dei rapper più affermati dell’ultimo periodo, famoso per aver indossato una maschera antigas in ogni sua esibizione, maschera che ha deciso di togliere a settembre di quest’anno schizzando in cima alle classifiche. A fine novembre, il giovane rapper romano è stato coinvolto in un incidente, dal quale si è miracolosamente salvato, ma per cui ha dovuto affrontare una riabilitazione, tanto da portare il busto per giorni e servirsi anche di una sedia a rotelle, come mostrano le foto pubblicate sul profilo della famosa dee jay.

Junior Cally a Sanremo

Il rapper sarà uno dei cantanti che concorreranno al Festival di Sanremo, lo ha voluto fortemente Amadeus per rimpinguare l’assetto giovane e innovativo della kermesse canora, nonostante la sua ultima esibizione in video abbia destato particolare scalpore. Ricordiamo, infatti, che ospite dello show Capodanno in Musica dello scorso anno, fece parlare di sé per l’utilizzo del turpiloquio sul palcoscenico che la conduttrice, Federica Panicucci, non riuscì a tenere a bada. Non ci tocca che aspettare ancora qualche giorno per sapere se anche sul palco più noto della tv italiana, si diletterà in un’altra simile performance.