Valentina Dallari e Junior Cally si sono lasciati: “Il mio fidanzato è sparito all’improvviso”

Valentina Dallari e Junior Cally non stanno più insieme, stando a quanto detto dall’ex tronista di Uomini e Donne in una serie di storie su Instagram in cui accusa il cantante, con cui faceva coppia da qualche mese, di essere scomparso, dopo averle spiegato di non stare bene. La ragazza ha voluto dare spiegazione, ha detto, ai fan che le chiedevano delucidazioni e le facevano domande, spiegando che il rapper, tra i protagonisti – nel bene e nel male – dell’ultimo Festival di Sanremo a un certo punto ha smesso di chiamarla e ha cominciato a postare strane storie sul suo canale Instagram.

Perché Valentina Dallari e Junior Cally si sono lasciati

“Allora, io odio queste cose, mi fanno vomitare, però a ‘sto punto…” comincia così la confessione di Valentina Dallari, che prosegue: “Praticamente il mio fidanzato non l’ho mai più sentito, da un giorno all’altro è sparito, è scomparso, quindi io, raga, visto che me lo chiedete sempre, ora vi dico la verità, è da un mese che non lo sento, ovviamente mi ha detto che non stava bene, gli ho detto che l’avrei aiutato ed è sparito completamente, poi adesso se ne esce con queste storie in cui posta dei direct dove le put**** gli mandano la foto della fi** e del cu**”.

Il fidanzamento a ottobre

La donna spiega poi che “da queste persone mi scosto completamente, non sono persona che sta con gente del genere e mi fa anche un bel po’ tristezza, però, insomma, ricordatevi di stare almeno a fianco a una persona che almeno ha le palle di mollarvi. Tra l’altro io ho avuto rispetto di questa situazione e molte persone l’hanno avuto per me. Ripeto, odio ‘ste cose, gossip, etc ma questo è stato troppo, le mancanze di rispetto ‘no grazie’. Nell’ottobre scorso i due avevano fatto la loro prima uscita ufficiale sui social, era la prima storia ufficiale di Valentina Dallari dopo la fine di quella con Alessandro De Luca e la sua battaglia contro l’anoressia. I due erano anche stati visti assieme durante l’ultimo Festival di Sanremo. Da parte del rapper nessuna risposta ufficiale, se non una foto assieme alla madre definita “la mia regina”.