FOTO – Valentina DL si unisce all’immenso dolore del papà di Giulia Cecchettin

Valentina De Laurentiis ha partecipato al dolore del papà di Giulia Cecchettin con una storia su Instagram

Valentina De Laurentiis si unisce all’immenso dolore del papà di Giulia Cecchettin, giovanissima donna brutalmente uccisa dall’ex fidanzato. Il papà di Giulia ha pubblicato su Facebook questa frase:

“L’amore vero non umilia, non delude non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non urla, non picchia, non uccide”.

Valentina De Laurentiis, Style Designer della SSC Napoli, ha postato in una storia Instagram la stessa frase in segno di vicinanza alla famiglia Cecchettin.

