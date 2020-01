Valentine Demy torna al porno a 56 anni: “Quando ho smesso sono caduta in depressione”

Tweet on twitter

Valentine Demy decide di tornare al mondo dell’hard dopo una lunga pausa. Lei, che è stata una delle pornostar italiane più celebri degli anni Novanta, aveva detto basta ai film ma oggi, a 56 anni ci ripensa e accetta di girare nuovamente. Come riporta TgCom, l’attrice ha motivato il suo ritorno al mondo dell’hard come la cura a uno stato di depressione nel quale è entrata proprio dopo la scelta di lasciare la sua vita precedente.

Quando ho smesso di girare film porno sono caduta in depressione. Ora che ho ripreso spero di guarire nuovamente.

Il ritorno dopo 10 anni di assenza

Il ritorno alle scene di Valentine Demy sarà una scena con l’attore porno Max Felicitas, giovane pornoattore che ha colto il trend di questo momento storico, ovvero la nostalgia, facendosi venire in mente di andare a ripescare una vecchia gloria di questo genere che tanto è cambiato ed è stato plasmato da un’infinita serie di novità negli ultimi anni. Felicitas si è detto contentissimo del fatto che Valentine Demy abbia accettato la sua proposta: “La scena è stata molto divertente, sono onorato di aver riportato Valentine sul set dopo un decennio”.

L’addio alle scene di Valentine Demy nel 2010

Dopo aver dominato la scena del cinema a luci rosse italiano, Valentine Demy, nome d’arte di Marisa Parra, aveva deciso di smettere. Era il 2010 quando, complice forse un mercato in continuo cambiamento e dalla caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle che avevano segnato il decennio precedente, su tutte il propagarsi del porno su internet, aveva scelto di allontanarsi dall’hard, pur continuando a fare spettacoli erotici. Oltre alla carriera per la quale molti la conoscono, Valentine Demy era stata campionessa di culturismo, cosa evidente per la sua muscolosa fisicità, ma aveva anche preso parte ad alcune commedie cinematografiche minori, prima di darsi al cinema erotico.