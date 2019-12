Vanessa Incontrada, altro che vita vip: lavora nella bancarella del papà a Barcellona

Vanessa Incontrada ha scelto di tornare nella sua Barcellona per trascorrere le feste natalizie insieme alla sua famiglia. Con il compagno Rossano Laurini, il loro figlio Isal e l’amata cagnetta Gina è partita alla volta della Catalogna, ma questo periodo non è solo all’insegna del relax e del riposo. Mentre molti colleghi della televisione staccano dal lavoro e si rifugiano in località esotiche per fare vacanze di lusso, la conduttrice e attrice conduce una vita molto più semplice e “normale”. tanto da dare addirittura una mano al padre Filippo, che gestisce una bancarella di pelletteria e accessori, nella Gran Via di Barcellona.

Il lavoro del papà di Vanessa Incontrada

La stessa Vanessa ha pubblicato su Instagram Stories un video che la mostra dietro la bancarella in questione: “Oggi mi tocca, do una mano a papà. Se siete a Barcellona, mi trovate qui“. Nonostante la popolarità televisiva, la Incontrada non ha scordato le sue origini ed è lontana anni luce dal divismo. Regala così un altro bellissimo esempio, dopo il commovente monologo nel recente programma “20 che siamo italiani” sull’importanza di accettarsi. “Mio papà è un artigiano, lavora la pelle. Quando va nei mercati e io mi trovo in Spagna vado volentieri a dargli una mano”, aveva dichiarato lei stessa in un’intervista a Famiglia Cristiana nel 2014, “Mi divertono molto le reazioni stupite degli italiani quando mi riconoscono. Li capisco, perché sui giornali sono abituati a vedere la gente di spettacolo sulle barche o sui macchinoni di lusso, come se vivessimo in un’ altra realtà. Ma non siamo tutti così: ho tanti amici che preferiscono spendere i loro soldi in altri modi“.

La famiglia di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada è nata da padre italiano (papà Filippo è romano della Garbatella di origini napoletane) e madre spagnola, Alicia Soler Noguera, e ha una sorella minore di nome Alice. È cresciuta tra Barcellona e Follonica, dove vive tuttora e dove ha peraltro anche un negozio di abbigliamento. Da diversi anni, il suo compagno è Rossano Laurini, imprenditore che gestisce alcuni locali della località toscana e che si è sempre tenuto lontano dalla tv, tanto da apparire brevissimamente sul palco solo a “20 che siamo italiani”. La coppia ha avuto il figlio Isal nel 2008.