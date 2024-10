Tele A – Varriale: “Neres e Kvaratskhelia fanno sognare tutti i tifosi del mondo, ma serve equilibrio”

Enrico Varriale, in diretta A Tutto Napoli: “Il discorso non è tanto stabilire cosa è meglio, se giocare il tiki taka o andare più verticalmente a conquistare le occasioni da gol e poi le vittorie. Nel calcio, che poi si è evoluto in questo senso, ci sono chiaramente dei dettami di gioco e non tutti gli allenatori sono uguali.

C’è chi privilegia la partenza dal basso, chi ci tiene ad avere un centravanti di peso come Lukaku perché qualche volta è anche giusto lanciare lungo per guadagnare metri. Però alla fine quello che conta nella gestione delle partite è l’intensità, la capacità di essere bravi nelle due fasi, perciò dicevo: va bene, Neres e Kvaratskhelia fanno sognare tutti i tifosi del mondo se ce li hai assieme, però tu devi essere equilibrato. Perché se la palla ce l’hai tu ti diverti, se ce l’hanno gli altri – e ci sono delle partite che gli altri al di là che si chiamino Empoli o Real Madrid la palla ce l’hanno loro – tu fai fatica. E tu comunque devi avere una capacità e un’organizzazione tattica che ti consente in qualche modo di essere bravo anche a parare i colpi“.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Empoli-Napoli, Lukaku non convince: i voti dei quotidiani

Infortunio Calhanoglu, la nota dell’Inter sulle sue condizioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”