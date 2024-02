X – Varriale: “Osimhen torna in ritardo e la colpa non è sua, di chi glielo consente”

Il giornalista della Rai, Enrico Varriale, ha commentato le polemiche inerenti al rientro ritardato di Victor Osimhen: “Partito una settimana prima per la Coppa d’Africa, avrebbe potuto giocare Torino-Napoli,torna in ritardo saltando probabilmente! Napoli-Genoa.La colpa però non è di Victor Osimhen, ma di chi glielo consente.Tanto poi le responsabilità del crollo del Napoli sono di Mazzarri, no?”.

Partito una settimana prima per la #CoppaAfrica,avrebbe potuto giocare #TorinoNapoli,torna in ritardo saltando probabilmente #NapoliGenoa.La colpa però non è di @victorosimhen9 ma di chi glielo consente.Tanto poi le responsabilità del crollo di @sscnapoli sono di #Mazzarri,no? pic.twitter.com/ESnXLHGrHI — enrico varriale (@realvarriale) February 14, 2024

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Quante possibilità ha il Napoli di giocare la Champions League nella prossima stagione? Analisi

UFFICIALE – Juan Jesus salta Napoli-Genoa per squalifica

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilary Blasi nuovo veleno su Francesco Totti: “Spende più per il casinò che per i figli. E lascia la piccola da sola in casa”