Varriale, Rijeka-Napoli: “Vittoria importante, ma c’è ancora tanto da lavorare”

Macchinoso e distratto nel primo tempo @sscnapoli coglie in rimonta un'importante vittoria con #Rijeka trovando nella ripresa, grazie a un autogol, i 3 punti. La sensazione è che il lavoro non manchi per #Gattuso giustamente poco contento a fine gara della prova dei suoi.

— enrico varriale (@realvarriale) November 5, 2020