Vecino vicino al Napoli, il centrocampista cerca casa in città

Vecino verso il Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Vecino sarebbe molto vicino al Napoli. Il centrocampista attualmente in forza all’Inter, avrebbe già preso informazioni su alcune abitazioni in città. La ricerca di un abitazione, è comunque a titolo informativo, ma fa capire quanto Vecino abbia voglia di vestirsi d’azzurro. Adesso tocca a Inter e Napoli trovare l’accordo per il trasferimento, soprattutto per la cifra stabilita dal club meneghino che non ha trovato il gradimento di De Laurentiis. Secondo l’emittente satellitare, potrebbero esserci sviluppi a breve.

