La Gazzetta dello Sport – Vendetta Al-Ahli, assalto a Gabri Veiga dopo il ‘no’ di Zielinski.

L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata su quanto accaduto nelle ultime ore. L’Al-Ahli non avrebbe gradito il rifiuto di Zielinski, dopo un approfondito corteggiamento. La mossa araba ha messo in seria difficoltà De Laurentiis, che si è ritrovato a dover rinunciare, per forze di causa maggiore, a Gabri Veiga: “Il club Saudita, che ha dovuto subire il no di Zielinski (il quale è voluto restare al Napoli), ha cambiato obiettivo puntando sul galiziano del Celta Vigo che sembrava ormai vicino al Napoli. Nei giorni scorsi era trapelato l’interessamento ma il giovane Under 21 spagnolo sembrava deciso a venire in Italia per giocare la Champions. Invece l’allenatore del club saudita Jaissle pare sia stato fondamentale per Veiga che si è convinto ad accettare.

L’Al Ahli dunque brucia nella trattativa il Napoli, pagando la clausola di 40 milioni al Celta. La trattativa per gli azzurri si è arenata lunedì su alcune clausole e commissioni. E non c’è dubbio che l’esperto agente israeliano del giocatore, Pini Zahavi, abbia svolto un ruolo decisivo nell’intera vicenda”.

