Rai Sport – Venerato: “ADL ha chiamato Garcia, Osimhen confermato per un’altra stagione”.

In diretta a ‘Domenica Sportiva’, Ciro Venerato, esperto di mercato ha raccontato di una telefonata inedita tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia. Il giornalista, ha dichiarato che il patron ha confermato che Victor Osimhen resterà per un’altra stagione in azzurro.

“De Laurentiis ha confermato a Garcia che Osimhen resterà con certezza al Napoli per un’altra stagione. Andrà trovato l’accordo economico, bisognerà migliorare lo stipendio lambendo i 7 milioni a stagione, magari inserendo una clausola bassa per consentire all’agente di liberarlo tra un anno. Questa è la strada maestra battuta dal Napoli”.

Fonte foto: Flickr.com

