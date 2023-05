Venerato: “Circola voce insistente su coppia allenatore-dirigente Napoli: vi dico”

Venerato le ultime sul toto allenatori per il Napoli

Notizie calcio Napoli – Ciro Venerato giornalista Rai è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, commentando le ultime notizie sul toto allenatori per il Napoli. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com.

Venerato

“Conceicao, Motta ed Italiano sono le alternative da mettere in conto. Thiago Motta è un allenatore gradito il quale, però, non pare aver ricevuto telefonate dal club azzurro. Sul tecnico Viola molto dipenderà anche dalla volontà del presidente Commisso, vicino a De Laurentiis, di privarsi del proprio allenatore. L’allenatore portoghese, infine, fu cercato proprio prima dell’approdo di Spalletti. I rapporti con l’agente Mendes proseguono, e chissà che questo non possa essere l’anno buono. – poi aggiunge – “Se dovessero sfumare tutti i nomi attenzionati, attenzione ad una voce che, in queste ore, circola insistentemente. Una coppia, allenatore e dirigente, composta da Pecchia e Rafa Benitez”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Questione stadio Maradona in concessione al Napoli: la risposta del sindaco Manfredi ad ADL

Foto – Spalletti e Giuntoli a Coverciano: oggi riceveranno due premi, i dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici