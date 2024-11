Venerato: “Rinnovo Meret, per ora balla 25% sulla domanda e l’offerta”

Canale 21 – Venerato: “Rinnovo Meret, per ora balla 25% sulla domanda del calciatore e l’offerta del Napoli”

L’esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, è intervenuto in diretta a ‘Campania Sport’, per parlare del rinnovo di Alex Meret: “C’è un’opzione unilaterale da parte del Napoli per prolungarlo fino al 2026. Le notizie di oggi sono due. C’è l’accordo col Napoli sulla durata degli anni, perché Pastorello ha detto sì ad un prolungamento fino al 2027. Per quanto riguarda la parte economica, invece, manca qualcosa. Balla un 25% sulla domanda del calciatore e l’offerta del Napoli.

C’è un sensibile ottimismo, perché il Napoli vuole andare avanti con Meret e Meret vuole andare avanti con il Napoli. Il Napoli vuole andare avanti con Meret? Il club ha fatto un’offerta e si sono visti tre volte: se non volesse confermarlo, non agirebbe in questo modo. Altre squadre su Meret? Stanno discutendo solo tra di loro, questo mi arriva”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Roma, Rrahmani: “Sto bene a Napoli, il percorso è lungo”

Le pagelle di Napoli – Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”