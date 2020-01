Venezia-Brescia, EuroCup basket 2020: programma, orario, tv e streaming

Domani al Taliercio andrà in scena il derby italiano di EuroCup basket 2020 tra l’Umana Reyer Venezia e la Leonessa Germani Brescia, ambedue, attualmente, parte del girone F delle top-16 della seconda competizione continentale. Match che si preannuncia incerto e combattuto. Da un lato la Reyer, che ha perso settimana scorsa sul campo dell’Ewe Baskets, può contare sul suo fortissimo fattore campo. Dall’altro, però, i lombardi hanno l’inerzia dalla loro, dato che stanno vivendo un momento di forma a dir poco fantastico.

I bresciani, infatti, sono imbattuti da oltre un mese e hanno una striscia aperta di nove successi consecutivi. Ironia della sorte, le due squadre si sono affrontate in campionato appena 10 giorni fa e a spuntarla fu proprio Brescia. La palla a due, per quanto concerne questo incontro, è in programma alle ore 20.00. Sarà possibile vedere la partita in diretta streaming su Eurosport Player. OA sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale per darvi modo di non perdervi nemmeno un secondo di questo appassionante derby.

IL PROGRAMMA DI VENEZIA-BRESCIA

Data: 14/01/2020

Orario: 20.00

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta TV: OA Sport



