Venezia-Brescia in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming EuroCup basket 2020

Stasera, alle ore 20.00, al Taliercio di Mestre andrà in scena il derby italiano della seconda giornata di top-16 di Eurocup che vede contrapposte Umana Reyer Venezia e Germani Leonessa Brescia. Entrambe, infatti, fanno parte del girone F, ma mentre i lombardi hanno iniziato al meglio la seconda fase della competizione europea, i veneti hanno perso settimana scorsa e non possono assolutamente permettersi una nuova sconfitta.

Dalla sua Venezia potrà fare affidamento su un fattore campo tra i più forti d’Europa, ma Brescia, al momento, sta vivendo un periodo di forma decisamente migliore. La Leonessa, infatti, ha vinto gli ultimi nove incontri disputati e proprio dieci giorni fa ha battuto i campioni d’Italia in Campionato.

Sarà possibile vedere l’incontro tra Reyer Venezia e Leonessa Brescia in diretta streaming su Eurosport Player. OA sport, invece, vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale per darvi modo di non perdervi nemmeno un secondo di questo appassionante derby.

IL PROGRAMMA DI VENEZIA-BRESCIA

Orario: 20.00

Diretta streaming: Eurosport Player

Diretta TV: OA Sport

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Credit: Ciamillo