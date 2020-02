Venezia-Brindisi in tv oggi, Finale Coppa Italia basket 2020: orario, programma, streaming

Oggi (16 febbraio) si disputerà la finale della Coppa Italia 2020 di basket: a contendersi il trofeo saranno Venezia e Brindisi. Il programma dell’incontro prevede un orario d’inizio alle 18.00 presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro. Andiamo ora a introdurre brevemente la partita, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

La Final Eight di Coppa Italia, come spesso succede, sta regalando grandi sorprese: basti pensare che a disputare la finalissima di oggi pomeriggio saranno le teste di serie numero 7 e 8. L’Umana Reyer Venezia, che nella propria storia non aveva mai superato i quarti di finale, sta facendo valere il tricolore che porta sul petto e ha estromesso dalla competizione due squadroni come la Virtus Bologna (superata per 82-81 al supplementare) e l’Olimpia Milano (battuta in volata per 67-63). Per Brindisi, invece, sarà la seconda finale consecutiva dopo quella della scorsa edizione persa contro Cremona: i salentini hanno eliminato prima Sassari (91-86) e poi la Fortitudo Bologna (78-53).

La partita tra Venezia e Brindisi verrà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport ed Eurosport 2 e sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, Eurosport Player e su DAZN. OA Sport, invece, vi offrirà la Diretta Live del match, garantendovi aggiornamenti per ogni singola giocata.

VENEZIA-BRINDISI: ORARIO, PROGRAMMA TV E STREAMING

Domenica 16 febbraio 2020

Ore 18.00: Umana Reyer Venezia – Happy Casa Brindisi

Guida tv – Diretta Rai Sport ed Eurosport 2

Guida streaming – Diretta RaiPlay, Eurosport Player e DAZN

Diretta Live testuale – OA Sport

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo