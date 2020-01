Venezia-Fortitudo Bologna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020

Si giocherà questa sera uno dei quattro anticipi del campionato di Serie A 2019-2020 per quel che concerne la seconda giornata di ritorno, e diciannovesima generale. L’Umana Reyer Venezia ospita al Taliercio la Pompea Fortitudo Bologna; le due squadre provengono da momenti differenti sul breve termine.

La formazione di Walter De Raffaele, infatti, giunge dal doppio successo di Trieste (72-81) in campionato e contro Brescia (68-60) in EuroCup, mentre quella di Antimo Martino si è trovata dalla parte sbagliata della storia nella prima giornata di ritorno, quando Pesaro ha sbancato il PalaDozza per 77-80 provocando la prima vittoria della VL in stagione dopo ben 16 sconfitte consecutive. All’andata a spuntarla furono i biancoblu per 89-82, quando in campo c’era DeShawn Stephens al posto dell’infortunato Henry Sims, oggi insostituibile sotto canestro per i bolognesi. I precedenti dicono 26-24 a favore della Fortitudo, ma bisogna tener conto del fatto che l’ultima volta che le due formazioni si erano affrontate, prima del 2019 e delle precedenti peripezie che hanno colpito prima l’una e poi l’altra società, si era avuta nella stagione 1993-1994.

La sfida tra Umana Reyer Venezia e Pompea Fortitudo Bologna, valida per il 19° turno della Serie A 2019-2020, si giocherà questa sera alle ore 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta del match, per non perdersi davvero nulla.

SERIE A 2019-2020

SABATO 19 GENNAIO

Ore 20:45 Umana Reyer Venezia-Pompea fortitudo Bologna

UMANA REYER VENEZIA-POMPEA FORTITUDO BOLOGNA: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

Credit: Ciamillo