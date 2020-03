Venezia-Malaga, Quarti EuroCup basket 2020: date, programma, orari e tv. Serie al meglio delle 3

Dopo la bellissima vittoria ottenuta a Brescia nella sfida decisiva per la qualificazione nel gruppo F, Venezia si appresta ad affrontare Malaga con lo svantaggio del fattore campo ai quarti di finale dell’EuroCup 2019 di basket maschile. I Campioni d’Italia dovranno giocoforza espugnare almeno una volta il Palacio de Deportes José María Martín Carpena per avere una chance di passare il turno volando così in semifinale.

Venezia-Malaga, Quarti EuroCup basket 2020: date, programma, orari e tv

La formula dei quarti prevede una serie al meglio dei tre incontri in cui la prima squadra capace di portare a casa due vittorie avanza automaticamente al turno successivo del tabellone. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale una tra Virtua Bologna e Monaco. Al momento gara-1 è in programma a Malaga venerdì 17 marzo, mentre gara-2 dovrebbe disputarsi a Venezia venerdì 20. L’eventuale gara-3 andrebbe in scena in Spagna mercoledì 25 marzo. Tutti i match verranno trasmessi in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN.

Martedì 17 marzo

Malaga-Venezia Gara-1

Venerdì 20 marzo

Venezia-Malaga Gara-2

Mercoledì 25 marzo

Malaga-Venezia Gara-3 (se necessaria)

erik.nicolaysen@oasport.it

Credit: Ciamillo