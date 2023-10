Verona-Napoli, la testimonianza di Budel sul brutto episodio

Alessandro Budel era presente durante la sfida tra Hellas Verona e Napoli ed ha commentato il lancio di oggetti verso i giornalisti.

Alessandro Budel, ex calciatore ed attuale commentatore di DAZN, ha parlato del brutto episodio avvenuto durante il match tra Hellas Verona e Napoli. Quest’ultimo ha dato infatti una testimonianza diretta di ciò che è avvenuto all’improvviso e cioè del lancio di oggetti nei confronti dei giornalisti da parte di alcuni tifosi scaligeri.

Di seguito le sue parole ai microfoni di “1 Football Club”, trasmissione in onda su “1 Station Radio”:

“Un brutto episodio. Per colpa di pochi ignoranti si rovina l’immagine di Verona, dei tifosi e della gente. Sono state scene brutte, c’erano padre e figlio che ci facevano i gestacci. La Digos invitava noi ad andarcene invece di allontanare certi tifosi. Sono situazioni che mi preoccupano. Anziché migliorare si va a peggiorare. Lo stadio è diventato quel luogo dove ci si sfoga. Penso anche alle aziende. Dazn investe tanti milioni di euro sul campionato italiano, eppure non siamo potuti andare in onda per diversi minuti. Certe cose non possono accadere, soprattutto per tutelare la Serie A.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Milan, gli ultras rossoneri caricano l’ambiente: “Facciamoci trovare pronti!”

FOTO – Grande successo per Natan in Champions: è nella Top 11 di WhoScored

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La Roma ospita lo Slavia Praga per il match di Europa League