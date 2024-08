Verona-Napoli, le parole di Conte in conferenza

Il tecnico del Napoli Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Verona.

Manca un solo giorno alla sfida di campionato tra Verona e Napoli ed il tecnico azzurro Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

“Lavoriamo da più di un mese, mi soddisfa ciò che stiamo facendo, ho trovato ragazzi che hanno voglia di lavorare e crescere singolarmente. Sul mercato sapete benissimo che è molto complicato, è una situazione bloccata, non posso dire altro. Il nostro obiettivo è di dare il 200%, dobbiamo andare oltre tutti i nostri limiti perché è un momento critico per il Napoli. Il presidente ha parlato di ricostruzione. Io ho fatto le mie valutazione e gli do perfettamente ragione, c’è bisogno di una ricostruzione totale, dalle fondamenta. Una rosa che comunque mette sul mercato 10-12 giocatori, significa che c’è una ricostruzione in atto, dunqnue serve pazienza, umiltà, anche dell’ambiente stesso, capire il momento ma non farci contagiare l’entusiasmo”.

Su Victor Osimhen e Romelu Lukaku:

“Per quanto riguarda i singoli giocatori non parlo di chi non fa parte del Napoli, di Osimhen sapete benissimo che è una situazione affrontata in esclusiva dal club, non sono entrato in questa situazione.”

Ancora sul lavoro della squadra:

“Quando parlo di ricostruzione parlo proprio di fondamenta, base della rosa. Una volta fatto questo lavori per migliorarli sotto ogni punto di vista. Il successo della squadra passa dal miglioramento di ogni singolo calciatore. Per me sono allenamenti normali, chi non è abituato inizialmente fatica solo un po’ di più. L’alta intensità in allenamento è un mantra, durante la partita riporti ciò che fai in allenamento, se lo fai poco intenso o a ritmo basso difficilmente avrai alta intensità in partita. Se ti abitui così, in partita sarà più semplice portare intensità elevate.”

Sulle condizioni di Alessandro Buongiorno:

“Ha avuto una distorsione giovedì, faremo le opportune valutazioni, è migliorato tanto, valuteremo e decideremo. Di Lorenzo è un calciatore talmente intelligente ed eclettico che può fare tutti e due i ruoli.”

Sulla situazione in casa Napoli:

“Anche in una stagione così negativa non bisogna buttare tutto, capiamo se ci sono anche cose positive. Mi aspettavo sorprese positive, ma ho avuto difficoltà a trovarne. Mi aspettavo di meglio, ma siamo qui per fare valutazioni col club, sapendo che non si può fare tutto subito, bensì bisogna andare per gradi. Noi non dico che siamo all’anno zero, ma all’anno molto vicino allo zero. Non mi spaventa, ma è meglio essere chiari, quando c’è realtà e chiarezza si sa dove andare e che problemi affrontare. In primis anche per l’ambiente. Non possiamo fare tutto in un anno, in una sola sessione di mercato. Sono troppe le cose da fare. La situazione bloccata la conoscete tutti. Questo non significa che è passato l’entusiasmo, io sono ancora più incazzato di prima e lo trasmetterò, incazzato come cazzutaggine intendo! Io sono a disposizione, se la società implementa la rosa va bene, altrimenti abbiamo anche ragazzi giovani come Iaccarino e Saco e valorizzeremo loro. Fateci lavorare sotto ogni punto di vista. Alcune funzionano meglio, altre meno.”

