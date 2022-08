Verona-Napoli, Spalletti avrebbe già scelto il portiere titolare

Luciano Spalletti avrebbe già scelto il giocatore che sarà tra i pali durante la sfida di campionato tra Napoli ed Hellas Verona.

Tra pochi giorni il Napoli scenderà nuovamente in campo per iniziare un nuova stagione di campionato ed il primo avversario che sfiderà sarà l’Hellas Verona. La sfida andrà in scena allo Stadio Marcantonio Bentegodi e per tale occasione Luciano Spalletti si prepara a scegliere gli undici titolari.

La Gazzetta dello Sport si concentra su colui che sarà il portiere azzurro titolare proprio in occasione di Verona-Napoli. Le opzioni sono due: da una parte c’è Alex Meret che ha comunque conquistato la fiducia del tecnico di Certaldo. L’alternativa sarebbe invece Salvatore Sirigu, che avrebbe già effettuato le visite mediche a Villa Stuart, dunque sarà certamente disponibile per la gara.

Secondo il quotidiano però il portiere titolare dovrebbe essere Alex Meret:

“Sirigu ha svolto le visite mediche ed al Bentegodi sarà in panchina. Dovrebbe giocare Meret anche perché per Navas o Kepa occorre comunque aspettare un altro po’.”

