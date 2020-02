Veronica Peparini indossa l’anello del fidanzato Andreas Muller: “Regalo speciale per me”

Presto Veronica Peparini tornerà al lavoro con il serale di Amici, ma nel frattempo spazio all’amore. Su Instagram l’insegnante e coreografa mostra con orgoglio l’anello che porta al dito, pegno d’amore da parte del fidanzato Andreas Muller. “Il regalo speciale per me….Amore”, scrive innamorata a corredo del post. L’anello ha la forma di un filo spinato, tempestato di brillanti, simbolo di protezione o di un legame indissolubile. I fan si sono scatenati nei commenti per sapere di più, chiedendosi se l’anello rappresentasse una promessa di nozze. La coppia però non ha mai parlato di matrimonio anzi, il loro amore un tempo clandestino nato all’interno della scuola è uscito allo scoperto solo a maggio dello scorso anno.

Veronica Peparini e Andreas Muller rendono pubblica la loro storia

Dopo mesi di pettegolezzi e supposizioni sul loro amore, la coppia ha scelto di non nascondersi più e di rivelare a tutti i loro sentimenti, “senza pregiudizi”, come ama scrivere Veronica Peparini. La sua storia con il ballerino vincitore della 17esima edizione del talent, poteva in effetti non essere vista di buon occhio, considerando che lei all’interno della scuola ricopre il ruolo di insegnante. In più c’è una differenza di età notevole: Andreas ha 23 anni e una storia difficile alle spalle, lei ha 49 anni e due figli nati dal precedente matrimonio con Fabrizio Prolli, coreografo di Amici. L’insegnante aveva sin da subito notato il talento del ballerino e tra i due si è presto instaurata una certa sintonia, fino a quando la stima reciproca si è trasformata in amore. A rivelare per prima la loro storia era stata proprio l’insegnante, pubblicando su Instagram il video di un loro bacio. “La amo”, aveva confermato lui in un altro post.

I progetti professionali insieme

Il loro legame è andato ben oltre la scuola di Amici. Dopo la vittoria del talent per il ballerino, per la coppia sono arrivati nuovi progetti e collaborazioni, come quella con Claudio Baglioni. Hanno girato insieme l’Italia per svolgere stage, corsi, lezioni e non si sono fatti mancare le uscite pubbliche mondane. La scorsa estate ad esempio, il ballerino e la coreografa sono stati visti insieme all’anteprima del film ‘Il Re Leone’. “Questa è la colonna sonora giusta per noi. Ti amo”, aveva scritto Andreas.