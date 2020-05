Veronica Peparini: “Non sono incinta. Matrimonio con Andreas Muller? Vedremo, mai dire mai”

Veronica Peparini e Andreas Muller hanno tenuto una diretta su Instagram nel corso della quale hanno risposto alle domande dei fan. La coreografa e il ballerino di Amici Speciali sono una coppia molto amata. Le critiche iniziali dovute alla differenza d’età, 49 anni lei e 23 anni lui, si sono dissolte quasi totalmente alla vista dell’amore puro che li lega.

Veronica Peparini e il matrimonio con Andreas Muller

Veronica Peparini ha alle spalle il matrimonio finito con il ballerino e coreografo Fabrizio Prolli. Dalla loro relazione, sono nati due splendidi figli: Daniele e Olivia. Nel corso della diretta Instagram, i fan hanno voluto sapere se la coreografa sia pronta a risentire il profumo dei fiori d’arancio. Stavolta, però, insieme ad Andreas Muller. La Peparini ha replicato: “Vedremo, mai dire mai“. Un altro utente, allora, ha consigliato alla coreografa di sposare Muller il prima possibile e Veronica ha ironizzato: “Ok, va bene mi sposerò”. Poi ha aggiunto: “Ma lui vuole sposarmi? Fai il vago“. Andreas ha evitato di dare una risposta secca “altrimenti finisce la magia“.

Veronica Peparini non è incinta

Veronica Peparini e Andreas Muller ne hanno approfittato per smentire un’indiscrezione che continua a interessarli. Hanno raccontato che negli ultimi tempi sono tantissime le persone che hanno fatto loro la stessa domanda: “Veronica Peparini è incinta?“. I due non riescono a spiegarsi da dove possa avere avuto origine questa convinzione. Hanno precisato che si tratta di un pettegolezzo completamente infondato. Al momento non sono in attesa di un bebè:

“Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio”.