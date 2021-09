Verso Leicester-Napoli: c’è aria di turn over in casa azzurra

Tre trasferte in sette giorni, aria di turn over in casa Napoli? Spalletti intanto pensa alla prossima sfida, e Anguissa assapora sempre più la titolarità.

Secondo l’edizione di Repubblica, Spalletti starebbe pensando, per forze di causa maggiore, ad un turn over. Alle porte ci sono ben tre trasferte per gli azzurri: Leicester, Udinese e Sampdoria. In Inghilterra Manolas, Mario Rui e Insigne dovrebbero poter tirare il fiato. A centrocampo dovrebbero essere schierati Anguissa e Fabian. Infine in attacco si fanno strada Ounas, Lozano e Petagna dal primo minuto.

