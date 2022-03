Vettosi: “L’interesse per il Napoli di Elysian Park è un’ottima notizia”

Vettosi commenta la voce sull’interessamento di Elysian Park

In diretta ai microfoni di Radio Marte è intervenuto l’economista Fabrizio Vettosi, che ha commentato la voci di un presunto interessamento di Elysian Park verso il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Premetto che non so se la notizia abbia un fondamento concreto o meno. Se lo fosse, sarebbe un’ottima notizia perché parliamo di una holding di partecipazione focalizzata sull’intrattenimento. Sarebbe in grado di gestire un processo di trasformazione del nostro calcio. Il modello americano, è un riferimento da cui attingere maggiormente perché è fortemente basato sulla valutazione dei diritti tv e delle partnership commerciali. Cosa può nascere con il Napoli? Sicuramente prospettive positive. Il club azzurro ha una base molto fertile e buona per potersi valorizzare e potrebbe essere aiutato da un soggetto con enorme competenza, non c’è un orizzonte temporale breve ma molto lungo. Elysian Park è una società di investimento privata che collabora con imprenditori che operano nello sport, tecnologia e intrattenimento. L’obiettivo loro è sviluppare e modernizzare lo sport a 360°: dalle attività giovanili, ai social, passando per le squadre, le strutture ed il rapporto con i tifosi. Il loro motto è “Costruire il futuro dello sport e dell’intrattenimento”: una filosofia a stelle e strisce, che pone l’entertainment come fulcro di tutto. La Elysian ha sede a Los Angeles, oltre che a Londra e New York, ed è stata fondata dai proprietari della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers: c’è anche Magic Johnson, ex stella NBA dei Lakers”.

