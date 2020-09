Vidal pronto a riabbracciare Conte, risoluzione col Barcellona vicina

Vidal pronto a rescindere col Barcellona per diventare un nuovo giocatore dell’Inter

Conte è pronto ad accogliere Vidal in nerazzurro. Il tecnico di Lecce avrà a disposizione il tanto desiderato centrocampista cileno che è pronto a rescindere il contratto con il Barcellona nei prossimi giorni.

L’Inter continua a spingere per Arturo Vidal e spera di poter mettere a segno quanto prima il colpo per rinforzare il suo centrocampo. Il cileno, non è un mistero, è un pupillo di Antonio Conte, che lo vuole per puntare con decisione allo scudetto. Il giocatore è stato messo alla porta da Koeman, nuovo allenatore del Barcellona, e i nerazzurri attendono la separazione definitiva tra lui e i blaugrana. Secondo “Calciomercato.it“, infatti, Koeman avrebbe chiesto sia all’ex Juve che a Suarez di allenarsi a parte, lontani dal gruppo. Un ulteriore indizio che va nella direzione di una partenza sia del ‘Guerriero’ che del ‘Pistolero’. A Milano si fa già il conto alla rovescia, Antonio Conte attende di riabbracciare il suo fedelissimo dei tempi in bianconero, per ripartire a caccia di un nuovo scudetto.

