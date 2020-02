VIDEO Cecilia Zandalasini firma il nuovo career-high da 30 punti in Eurolega con la maglia del Fenerbahce

Prestazione strabiliante in quel di Istanbul per Cecilia Zandalasini, protagonista di una prova da 30 punti in 35 minuti nella sfida vinta dal Fenerbahce contro le francesi del Montpellier valevole per la penultima giornata della regular season di Eurolega femminile, massima competizione cestistica continentale per club. La 23enne nativa di Broni ha firmato il suo nuovo massimo in carriera in Eurolega contribuendo al 74-58 delle turche con un fantastico 10/19 dal campo e 6/7 ai liberi. Di seguito il VIDEO con i momenti salienti della magnifica prova realizzativa dell’azzurra:

VIDEO 30 PUNTI CECILIA ZANDALASINI: CAREER-HIGH IN EUROLEGA

No Alina no problem! @cczndl ERUPTS for a #EuroLeagueWomen career-high 30 PTS AS @FBKadinBasket cruise to another 🏠 win! pic.twitter.com/z6tlyjqUgu — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) February 19, 2020

Credits: Fiba Basketball Euroleague Women