VIDEO – Cuadrado, è polemica in Sud America: gomitata e nessun’espulsione

Juan Cuadrado, è polemica in Sud America: gomitata all’altezza del collo all’avversario e nessuna espulsione.

Forti polemiche per Juan Cuadrado in Sud America. L’esterno della Juventus si è reso protagonista di una vicenda poco gradevole nel match tra Colomba ed Uruguay. Nel corso della gara il giocatore, per difendere il pallone da Matias Viña, si è liberato dall’avversario con una gomitata, -apparentemente volontaria-, all’altezza del collo per poi cadere a terra dopo il volo. Il colombiano, sorprendentemente, non è stato espulso e l’accaduto ha scaturito commenti fortemente critici da parte dei commentatori e i tifosi.

Que esto no haya sido roja para Cuadrado es increíble. Tremendo codazo a Matías Viña. pic.twitter.com/h6zdg5XZyL — Damian Pereyra (@Pereyradamian95) October 8, 2021

